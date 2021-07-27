Зайнявся дах школи. Про пожежу рятувальникам повідомили о 01:16. На місце події відправили 12 вогнеборців та 4 машини.

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Коли пожежники гасили вогонь, паралельно довелось виносити майно та обладнання з навчальних кабінетів. До цього долучились місцеві жителі.

Гасили вогонь цілу ніч. О 02:25 пожежу локалізували, а о 5:10 – ліквідували.

Які наслідки займання

Вогонь знищив 360 квадратних метрів даху. Проте жертв та постраждалих не було.

Припускають, що у школу влучила блискавка. Щоправда, остаточну причину пожежі та розмір збитків встановлюють.



Пожежники гасили вогонь / Фото ДСНС

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