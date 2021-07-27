Зайнявся дах школи. Про пожежу рятувальникам повідомили о 01:16. На місце події відправили 12 вогнеборців та 4 машини.
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Коли пожежники гасили вогонь, паралельно довелось виносити майно та обладнання з навчальних кабінетів. До цього долучились місцеві жителі.
Гасили вогонь цілу ніч. О 02:25 пожежу локалізували, а о 5:10 – ліквідували.
Які наслідки займання
Вогонь знищив 360 квадратних метрів даху. Проте жертв та постраждалих не було.
Припускають, що у школу влучила блискавка. Щоправда, остаточну причину пожежі та розмір збитків встановлюють.
Пожежники гасили вогонь / Фото ДСНС
Удар блискавки в Україні: попередні випадки
- У Львівській області ввечері 2 липня, сталася трагедія. Від удару блискавкою загинув підліток 2007 року народження.
- У Київській області наприкінці червня в машину під час руху вдарила блискавка. Автівку аж розвернуло, але, на щастя, пасажири залишились живі.
- На Рівненщині блискавка влучила одразу у двох людей. Жертвами електричного розряду стали чоловік та підліток, які їхали на возі.