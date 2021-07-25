На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події оперативно прибули рятувальники.

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Причини пожежі наразі невідомі. Правоохоронці наразі встановлюють деталі інциденту.



У Бердянську під час руху загорілася маршрутка / Pro.berdiansk.biz



Фото з місця події / Pro.berdiansk.biz

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