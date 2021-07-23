Про це у ранковому шоу 24 каналу розповів заступник начальника пожежно-рятувальної частини у Києві Андрій Гегеха. Він зауважив, що колеги ніколи не прощаються після чергування.
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"Ми ніколи не кажемо "останній виїзд". Кажемо "крайній", щоб останнього не було. Ми не витираємо каски і проблискові маячки на машинах, адже це прикмета до того, що обов'язково буде якась пожежа", – зауважив він.
Гегеха: Був випадок, коли рятували своїх колег
Рятувальник розповів, що є 1 виїзд, який він запам'ятає назавжди.
Була велика пожежа, на якій ми врятували своїх колег. Таке згадується одразу,
– запевнив Гегеха.
Річ у тім, що службовці втратили орієнтацію у задимленому приміщенні. "Ми були напохваті і вчасно змогли їм допомогти", – додав Гегеха.
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Гегеха: Основна частина викликів – хибні
Рятувальник зазначив, що є дуже багато курйозних інцидентів. Водночас основна частина викликів на сьогодні – хибні.
Таких історій багато. Часто це пов'язано з нетверезими людьми – відкрити двері або сходити в магазин. Для них це пустощі, а для нас – трата часу,
– сказав Гегеха.
Люди викликають рятувальників, коли чують запах горіння. Однак часто це просто через те, що згоріла їжа чи підгоріла попільничка. "В будь-якому разі, краще зайвий раз ми виїдемо, ніж люди це пропустять, ніхто не побачить і це перетвориться на біду", – підсумував Гегеха.
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