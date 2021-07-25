К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Заметьте Никогда не говорим "последний выезд" и не вытираем каски, – интересное интервью со спасателем

Причины пожара пока неизвестны. Правоохранители сейчас устанавливают детали инцидента.



В Бердянске во время движения загорелась маршрутка / Pro.berdiansk.biz



Фото с места события / Pro.berdiansk.biz

Инциденты с транспортом в Украине: последние новости