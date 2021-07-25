К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Заметьте Никогда не говорим "последний выезд" и не вытираем каски, – интересное интервью со спасателем

Причины пожара пока неизвестны. Правоохранители сейчас устанавливают детали инцидента.

У Бердянську під час руху загорілася маршрутка
В Бердянске во время движения загорелась маршрутка / Pro.berdiansk.biz

У Бердянську під час руху загорілася маршрутка
Фото с места события / Pro.berdiansk.biz

Инциденты с транспортом в Украине: последние новости

  • В Киеве 24 июля столкнулись McLaren и Kia Stonic. Инцидент в сети уже назвали "элитным ДТП". В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. В то же время обоим автомобилям понадобится ремонт. По состоянию на 2021 год цена машины McLaren 650S колеблется от 150 до 200 тысяч долларов.
  • В Одесской области 23 июля грузовик врезался в отбойник и частично перевернулся. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, и грузовик вылетел на встречную полосу.
  • В Киеве пассажиры толкали, вероятно, поломанный троллейбус. В то же время в какой-то момент он врезался в Nissan. В результате аварии никто не пострадал, однако инцидент существенно осложнил движение.
  • Кроме того, в Киеве в Голосеевском районе произошла странная ДТП: пока водитель пошел за кофе, автомобиль самостоятельно тронулся и врезался в BMW, а потом – в столб.