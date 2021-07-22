Втім, добровольці настільки захопились, що розігнали тролейбус й спричинили ДТП. Цікаво, що патрульні склали адмінпротокол на водія громадського транспорту.

Останні новини столиці У Києві водій маршрутки не пустив у салон мати з малюком

ДТП суттєво ускладнила рух на цій площі. Наразі невідомо які пошкодження отримав автомобіль Nissan та тролейбус. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Пасажири штовхали тролейбус й він врізався у Nissan: відео

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