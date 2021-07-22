Впрочем, добровольцы настолько увлеклись, что разогнали троллейбус и вызвали ДТП. Интересно, что патрульные составили админпротокол на водителя общественного транспорта.

Последние новости столицы В Киеве водитель маршрутки не пустил в салон мать с малышом

ДТП существенно осложнило движение на этой площади. Пока неизвестно какие повреждения получил автомобиль Nissan и троллейбус. К счастью, из людей никто не пострадал.

Пассажиры толкали троллейбус и он врезался в Nissan: видео

Другие ДПТ в столице