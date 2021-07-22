Впрочем, добровольцы настолько увлеклись, что разогнали троллейбус и вызвали ДТП. Интересно, что патрульные составили админпротокол на водителя общественного транспорта.

Последние новости столицы В Киеве водитель маршрутки не пустил в салон мать с малышом

ДТП существенно осложнило движение на этой площади. Пока неизвестно какие повреждения получил автомобиль Nissan и троллейбус. К счастью, из людей никто не пострадал.

Пассажиры толкали троллейбус и он врезался в Nissan: видео

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  • В Киеве в Голосеевском районе – проспект Науки, произошло странное ДТП. Водитель автобуса остановил его и пошел за кофе. Пока мужчины не было, машина начала двигаться самостоятельно и врезалась сначала в BMW, а затем в столб.
  • В Киеве возле Гидропарка девушка разлеглась посреди дороги и махала водителям руками.