Впрочем, добровольцы настолько увлеклись, что разогнали троллейбус и вызвали ДТП. Интересно, что патрульные составили админпротокол на водителя общественного транспорта.
Последние новости столицы В Киеве водитель маршрутки не пустил в салон мать с малышом
ДТП существенно осложнило движение на этой площади. Пока неизвестно какие повреждения получил автомобиль Nissan и троллейбус. К счастью, из людей никто не пострадал.
Пассажиры толкали троллейбус и он врезался в Nissan: видео
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- В Киеве в Голосеевском районе – проспект Науки, произошло странное ДТП. Водитель автобуса остановил его и пошел за кофе. Пока мужчины не было, машина начала двигаться самостоятельно и врезалась сначала в BMW, а затем в столб.
- В Киеве возле Гидропарка девушка разлеглась посреди дороги и махала водителям руками.