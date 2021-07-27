Загорелась крыша школы. О пожаре спасателям сообщили в 01:16. На место происшествия отправили 12 пожарных и 4 машины.

Читайте также В Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирами: фото

Когда пожарные тушили огонь, параллельно пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов. К этому присоединились местные жители.

Тушили огонь целую ночь. В 02:25 пожар локализовали, а в 5:10 – ликвидировали.

Какие последствия возгорания

Огонь уничтожил 360 квадратных метров крыши. Но жертв и пострадавших не было.

Предполагают, что в школу попала молния. Правда, окончательную причину пожара и размер ущерба устанавливают.



Пожарные тушили огонь / Фото ГСЧС

Удар молнии в Украине: предыдущие случаи