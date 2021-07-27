Загорелась крыша школы. О пожаре спасателям сообщили в 01:16. На место происшествия отправили 12 пожарных и 4 машины.
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Когда пожарные тушили огонь, параллельно пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов. К этому присоединились местные жители.
Тушили огонь целую ночь. В 02:25 пожар локализовали, а в 5:10 – ликвидировали.
Какие последствия возгорания
Огонь уничтожил 360 квадратных метров крыши. Но жертв и пострадавших не было.
Предполагают, что в школу попала молния. Правда, окончательную причину пожара и размер ущерба устанавливают.
Пожарные тушили огонь / Фото ГСЧС
Удар молнии в Украине: предыдущие случаи
- Во Львовской области вечером 2 июля, произошла трагедия. От удара молнией погиб подросток 2007 года рождения.
- В Киевской области в конце июня в машину во время движения ударила молния. Машину аж развернуло, но, к счастью, пассажиры остались живы.
- На Ровненщине молния попала сразу в двух людей. Жертвами электрического разряда стали мужчина и подросток, которые ехали на телеге.