О возможной опасности предупреждают спасатели. Формирование дождевых паводков ожидают уже вечером 29 и в течение 30 июля. Однако негативных последствий быть не должно.

Между тем Почти 2 тысячи молний: в Швеции непогода затопила сотни домов

Где именно могут возникнуть паводки:

на реках бассейнов Прута, Сирета на 0,2 – 0,7 метра,

на 0,2 – 0,7 метра, на горных притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской областях на 0,3 – 1,3 метра,

во Львовской, Ивано-Франковской областях на 0,3 – 1,3 метра, на малых водотоках и верховьях рек Закарпатья на 0,5 – 1 метр.

Возможно подтопление низин в населенных пунктах

На территориях, где пройдут сильные ливни, может сформироваться склоновый сток. Подтопление грозит пониженным участкам в населенных пунктах.

Обратите внимание! В горных районах существует другая опасность – селевые потоки и оползни. Уровень опасности – оранжевый.

Обесточены 120 населенных пунктов

Отметим, что непогода 28 июля наделала беды в Украине. Без электроснабжения остались 120 населенных пунктов в 5 областях. Больше всего домов без света – на Львовщине.