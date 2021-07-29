Про можливу небезпеку попереджають рятувальники. Формування дощових паводків очікують вже ввечері 29 та протягом 30 липня. Проте негативних наслідків бути не повинно.

Тим часом Майже 2 тисячі блискавок: у Швеції негода затопила сотні будинків

Де саме можуть виникнути паводки:

  • на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2 – 0,7 метра,
  • на гiрських притоках Днiстра у Львiвській, Iвано-Франкiвській областях на 0,3 – 1,3 метра,
  • на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5 – 1 метр.

Можливе підтоплення низин у населених пунктах

На територіях, де пройдуть сильні зливи, може сформуватись схиловий сток. Підтоплення оді загрожу пониженим ділянкам у населених пунктах.

Знеструмило 120 населених пунктів

Зазначимо, що негода 28 липня наробила лиха в Україні. Без електропостачання залишились 120 населених пунктів у 5 областях. Найбільше домівок без світла – на Львівщині.

Що кажуть синоптики про погоду у серпні?

Метеорологи кажуть, що такої сильної негоди, як це було у липні, не очікують. Рівень опадів буде традиційним для цього літнього місяця. А от припікатиме добряче – обіцяють спеку.