Про можливу небезпеку попереджають рятувальники. Формування дощових паводків очікують вже ввечері 29 та протягом 30 липня. Проте негативних наслідків бути не повинно.

Тим часом Майже 2 тисячі блискавок: у Швеції негода затопила сотні будинків

Де саме можуть виникнути паводки:

на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2 – 0,7 метра,

на 0,2 – 0,7 метра, на гiрських притоках Днiстра у Львiвській, Iвано-Франкiвській областях на 0,3 – 1,3 метра,

у Львiвській, Iвано-Франкiвській областях на 0,3 – 1,3 метра, на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5 – 1 метр.

Можливе підтоплення низин у населених пунктах

На територіях, де пройдуть сильні зливи, може сформуватись схиловий сток. Підтоплення оді загрожу пониженим ділянкам у населених пунктах.

Зверніть увагу! У гірських районах існує інша небезпека – селеві потоки та зсуви ґрунту. Рівень небезпеки – помаранчевий.

Знеструмило 120 населених пунктів

Зазначимо, що негода 28 липня наробила лиха в Україні. Без електропостачання залишились 120 населених пунктів у 5 областях. Найбільше домівок без світла – на Львівщині.