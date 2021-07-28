У цьому регіоні за 27 липня випало до 40 міліметрів опадів. Там через негоду за кілька годин без електрики залишилися 24 тисячі домогосподарств.

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Також лише у цьому районі зафіксували приблизно 1700 спалахів блискавок.

Затопило й інші регіони

Вже 28 липня дощ перемістився на південь, тому негоду на собі відчули й інші регіони. Зокрема, дощі затопили вулиці в місті Крістіанстад. На щастя, постраждалих немає. Серйозних пошкоджень інфраструктури також не зафіксували.

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