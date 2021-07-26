Європейські країни серйозно постраждали від повеней. Що цікаво, влада заздалегідь отримала попередження про стихійне лихо.

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Про небезпеку попередили за 4 дні

Професорка гідрології Університету Редінга в Великій Британії Ханна Клок отримувала звіти про те, що на Європу насуваються зливи. Однак потім, за її словами, лише з жахом спостерігала, як гинуть люди.

Вона запевнила, що Європейська система оповіщення про повені попередила про негоду за 4 дні до початку великих злив. Зокрема, зазначали, що може затопити басейни Рейну і Маасу.

Масштабні повені в Європі: коротко про головне

  • Потужні зливи у Європі спровокував циклон Бернд. Низку країн охопили сильні повені.
  • Зокрема, річки Німеччини затопили відразу декілька регіонів на Заході країни. В країні вже понад 170 жертв внаслідок негоди. Багато громадян зникли. Однак у службовців та родичів є надія, що вони живі.
  • У Бельгії через повені загинуло вже понад 30 осіб.
  • Постраждали також Франція, Австрія та Нідерланди.