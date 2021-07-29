Негода наробила шкоди 28 липня. У мережі опублікували відповідні фото та відео.

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Зірвало дах з Народного дому

У Золочеві впав дах з Палацу культури імені Білозіра. Раніше в 2019 році дах вже зривало, але в іншій частині приміщення. Там, де боксерський зал.



Впав дах із Палацу культури імені Білозіра в Золочеві / Фото "Золочів. нет"

Як у Золочеві повалило дах Народного дому: дивіться відео

Перевернувся автомобіль

Близько 7:22 години ранку на автодорозі Львів – Тернопіль під Золочевом трапилась ДТП. За попередніми даними, перевернувся автомобіль марки BMW.

Поліція повідомила ЗМІ, що всі живі. Травмованих теж немає.



Через негоду в Золочеві перевернувся автомобіль / Фото "Золочів. нет"



Поліція каже, що ніхто з людей не постраждав / Фото "Золочів. нет"

Завдала багато шкоди

Також в Золочеві зірвало багато накриттів, повалилися дерева. Перекинулись смітники, батут та інші речі. Відповідні фото та відео опублікували в одному з телеграм-каналів Львова.

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Негода була в багатьох містах Львівщини

Як повідомляє ЛОДА, внаслідок грози 28 липня в Львівській області без світла залишились 44 населених пункти. Відомо, що 21 населений пункт знеструмлений повністю, 23 – частково.

Щоб ліквідувати негоду залучили 82 працівників та 37 одиниць спецтехніки.

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