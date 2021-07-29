Теплее всего будет на юге. Там столбики термометров покажут +31...+33 градуса.

Важно Град, шквалы и грозы: какие области Украины накроет непогода

На западе облачный день и мрачный вечер придут на смену ясному утру. Осадков не прогнозируется, однако синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха +28...+30 градусов. На востоке же небо будет затянуто облаками, а местами будут грозы и ливни. В дополнение к этому ожидают шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +29...+31 градус.

В южных регионах Украины синоптики прогнозируют град и шквальный ветер. Воздух там прогреется до +31...+33 градусов. На севере же будет сухо и относительно свежо. Солнце там изредка будет прятаться за облаками, а термометры покажут +28...+30 градусов.

Утро в Киеве ожидается ясным, а днем ​​и вечером небо будет прятаться за облаками. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха +28...+30 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 30 июля

Ужгород – +29...+31

Львов – 28...+30

Ивано-Франковск – 28...+30

Тернополь – 28...+30

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – 28...+30

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – 28...+30

Винница – 28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – 28...+30

Черкассы – 28...+30

Чернигов – 28...+30

Суммы – 28...+30

Полтава – 28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – 28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – 28...+30

Киев – 28...+30



Погода в Украине на 30 июля / Фото Укргидрометцентра