На Сирці у Києві чоловік помер за кермом: моторошне відео

Жахливий інцидент стався вдень 22 листопада неподалік від метро "Сирець". Патрульні, які їхали на оформлення ДТП, побачили, як одному з автовласників стало зле за кермом.

Правоохоронці намагалися надати потерпілому домедичну допомогу, але їх спроби були марними. Лікарі швидкої, які приїхали на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

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Внаслідок чого помер киянин, наразі невідомо.

Патрульні їхали на виклик про ДТП

Правоохоронці, які проводили реанімаційні заходи, мчалися на місце аварії на вулиці Щусева, де між собою зіштовхнулися два легковики.

Патрульні побачили, як одному з учасників руху стало зле за кермом. На щастя, водій встиг зупинитися та не спричинив аварію.

Водій знепритомнів, а інспектори намагалися проводити йому штучне дихання.

Коли на місце події прибули лікарі невідкладної допомоги, роботи для них не було. Причини смерті чоловіка встановлюватимуть спеціалісти під час розтину.

Дивіться відео рятування водія, якому стало зле за кермом у Києві: