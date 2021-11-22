Правоохранители пытались оказать потерпевшему медицинскую помощь, но их попытки были напрасными. Приехавшие на вызов врачи скорой лишь констатировали смерть мужчины.

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В результате чего умер киевлянин, пока неизвестно.

Патрульные ехали по вызову о ДТП

Правоохранители, проводившие реанимационные мероприятия, ехали на место аварии на улице Щусева, где столкнулись две легковушки.

Патрульные увидели, как одному из участников движения стало плохо за рулем. К счастью, водитель успел остановиться и не вызвал аварию.

Водитель потерял сознание, а инспекторы пытались делать ему искусственное дыхание.

Когда на место происшествия прибыли врачи неотложки, работы для них не было. Причины смерти мужчины будут устанавливаться специалистами во время вскрытия.

Смотрите видео спасения водителя, которому стало плохо за рулем в Киеве: