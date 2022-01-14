Скипів після зауваження: у Києві молодик кинув чоловіка на асфальт через "прогин" – відео 18+

У Дніпровоському районі Києва молодик жорстоко побив чоловіка після зауваження про неправильне паркування. Відео з жахливими кадрами опинилося у мережі 14 січня.

За даними правоохоронців, раптовий конфлікт спалахнув на вулиці Андрія Аболмасова. Вони негайно прибули на місце злочину.

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Небачена лють

Слідчі дізналися, що нападник накинувся на опонента з кулаками і, поваливши його на землю, завдав сильних ударів по різних частинах тіла. Зрештою потерпілого терміново госпіталізували до лікарні через важкі травми.

Що ж до підозрюваного, то з ним спілкуються представники поліції. За інформацією телеграм-каналу "Київ оперативний", він нібито може перебувати у родинних зв'язках із посадовцем Міністерства молоді та спорту.

Створив аварійну ситуацію

На кадрах помітно, що агресивний молодик кинув чоловіка на асфальт через "прогин". Це заборонений прийом, який використовують у боротьбі. Якщо його виконують на твердій поверхні, людині можуть зламати хребет.

Також на відео, яке поширили у соцмережах, видно, що бійкою нападник ще й створив на дорозі аварійну ситуацію. На нього ледь не наїхало авто, що виїжджало з двору. З нього вийшов чоловік і почав докоряти хлопцю за неадекватну поведінку та неймовірну агресію щодо іншої людини.

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