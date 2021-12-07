Сморід цигарок та торговці ковбасою: у мережі приголомшили фотозвітом з електрички на Київщині

У мережі оприлюднили красномовні фото та відео, які підтверджують жахливий стан електрички Київ – Бобровиця. Їх зробили 30 листопада.

Свідченням занедбаності потяга поділився журналіст Олександр Рудоманов. Він нагадав, що зазначена електричка №6914 щодня вирушає із Дарниці.

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"Клондайк" без дверей

Автор допису із сарказмом зазначив, що знайшов в електричці аж два плюси. Зокрема, там тепло і можна завжди придбати штани і ковбасу.

Водночас він зауважив, що у вагонах немає води в туалетах, машиніст палить цигарки просто у кабіні, частина дверей взагалі не відкривається, електронні табло не працюють.

"Не оголошують зупинки. Обмальовані вагони всередині. Укразалізниця, якість та сервіс, так?

– продовжив перераховувати недоліки Рудоманов.

Жахи у вагоні "Інтерсіті"

Влітку пасажирка потягу "Інтерсіті" Ольга Рузанова поскаржилася на антисанітарію у його вбиральнях та жахливий стан сантехніки. За словами жінки, раніше таких проблем вона ніколи не помічала. Втім, останнім часом вони стали дедалі частішими.

Журналіст показав жахливий стан електрички Київ – Бобровиця / Фото з фейсбуку Олександра Рудоманова

На Київщині курсує елеткричка, в якій нема води у вбиральнях, а двері не зачиняються: відео

Текст публікації Олександра Рудоманова:

У минулий вівторок 30 листопада проїхався електричкою Київ – Бобровиця. Електричка №6914 вирушає о 14:07 з Дарниці.

Що я можу сказати? Плюси: тепло, продають штани і ковбасу. Мінуси: немає води в туалетах, машиніст палить з кабіни, виглядаючи на станцію, частина дверей не відчиняється, частина електронних табло не працює, не оголошують зупинки, обмальовані вагони всередині.

Укрзалізниця, якість та сервіс, так?