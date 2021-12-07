Свидетельством запущенности поезда поделился журналист Александр Рудоманов. Он напомнил, что указанная электричка №6914 ежедневно отправляется из Дарницы.

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"Клондайк" без дверей

Автор сообщения с сарказмом отметил, что нашел в электричке аж два плюса. В частности, там тепло и можно всегда приобрести штаны и колбасу.

В то же время он отметил, что в вагонах нет воды в туалетах, машинист курит сигареты прямо в кабине, часть дверей вообще не открывается, электронные табло не работают.

Не объявляют остановки. Обрисованные вагоны внутри. Укразализныця, качество и сервис, да?

– продолжил перечислять недостатки Рудоманов.

Ужасы в вагоне "Интерсити"

Летом пассажирка поезда "Интерсити" Ольга Рузанова пожаловалась на антисанитарию в его уборных и ужасное состояние сантехники. По словам женщины, раньше таких проблем она никогда не замечала. Впрочем, в последнее время они стали попадаться все чаще.

Журналист показал ужасное состояние электрички Киев – Бобровица / Фото из фейсбука Александра Рудоманова

На Киевщине курсирует элеткричка, в которой нет воды в уборных, а двери не закрываются: видео​

Текст публикации Александра Рудоманова:

В минувший вторник 30 ноября проехался электричкой Киев – Бобровица. Электричка №6914 отправляется в 14:07 из Дарницы.

Что я могу сказать? Плюсы: тепло, продают штаны и колбасу. Минусы: нет воды в туалетах, машинист курит из кабины, высматривая на станцию, часть дверей не открывается, часть электронных табло не работает, не объявляют остановки, обрисованные вагоны внутри.

Укрзализныця, качество и сервис, да?