Свідченням занедбаності потяга поділився журналіст Олександр Рудоманов. Він нагадав, що зазначена електричка №6914 щодня вирушає із Дарниці.
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"Клондайк" без дверей
Автор допису із сарказмом зазначив, що знайшов в електричці аж два плюси. Зокрема, там тепло і можна завжди придбати штани і ковбасу.
Водночас він зауважив, що у вагонах немає води в туалетах, машиніст палить цигарки просто у кабіні, частина дверей взагалі не відкривається, електронні табло не працюють.
"Не оголошують зупинки. Обмальовані вагони всередині. Укразалізниця, якість та сервіс, так?
– продовжив перераховувати недоліки Рудоманов.
Жахи у вагоні "Інтерсіті"
Влітку пасажирка потягу "Інтерсіті" Ольга Рузанова поскаржилася на антисанітарію у його вбиральнях та жахливий стан сантехніки. За словами жінки, раніше таких проблем вона ніколи не помічала. Втім, останнім часом вони стали дедалі частішими.
Журналіст показав жахливий стан електрички Київ – Бобровиця / Фото з фейсбуку Олександра Рудоманова
На Київщині курсує елеткричка, в якій нема води у вбиральнях, а двері не зачиняються: відео
Текст публікації Олександра Рудоманова:
У минулий вівторок 30 листопада проїхався електричкою Київ – Бобровиця. Електричка №6914 вирушає о 14:07 з Дарниці.
Що я можу сказати? Плюси: тепло, продають штани і ковбасу. Мінуси: немає води в туалетах, машиніст палить з кабіни, виглядаючи на станцію, частина дверей не відчиняється, частина електронних табло не працює, не оголошують зупинки, обмальовані вагони всередині.
Укрзалізниця, якість та сервіс, так?