На Софійській Борщагівці під Києвом за день двічі напали на темношкірого автомийника

Невідомі чоловіки досить жорстко побили працівника однієї з автомийок під Києвом. Лише за 6 жовтня на чоловіка нападали двічі.

Потерпілим виявився темношкірий чоловік. Чи пов'язані напади на нього з расизмом, наразі невідомо.

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Очевидці інциденту стверджують, що зловмисники цілком могли вбити постраждалого, однак, на щастя, серйозних ушкоджень він не отримав.

Вранці напали з ножем, а ввечері – побили

За словами свідків, перший напад на темношкірого автомийника стався вранці 6 жовтня. Невідомі погрожували чоловіку ножем, але не застосували його.

Вдруге на працівника автомийки напали вдень. Компанія з кількох чоловіків у масках вдерлася в будівлю та накинулася на постраждалого.

Автомийник вибіг від нападників на вулицю, але втекти не зміг – на очах у дітей та жінок його все ж таки побили.

Внаслідок чого стався інцидент, не зрозуміло. Запис побиття чоловіка зробили камери відеоспостереження. Судячи з відео, вже після нападу чоловік переслідував своїх кривдників та навіть кинув у їх бік камінь.

Дивіться відео нападу на темношкірого автомийника під Києвом: