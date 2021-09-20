Стояла на зупинці під парасолькою: у Києві легковик на смерть збив молоду дівчину

Біля Газопровідної в Києві зіштовхнулись Volkswagen та Chevrolet. Від удару водія першого авто відкинуло. Він влетів у 22-річну дівчину, яка стояла на зупинці під парасолькою. Від завданих травм вона загинула.

Легковики зіштовхнулися вночі проти 20 вересня. Водії авто не постраждали. У поліції поки що не коментують інцидент.

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Деталі ДТП

Аварія сталася на перетині Газової та Об'їзної. Водій Volkswagen повертав ліворуч на Газопровідну. Авто Chevrolet рухалося прямо від комунального підприємства "Гостомель".

Унаслідок зіткнення водій Chevrolet втратив контроль й авто відкинуло праворуч. У той час поруч на зупинці стояла 22-річна дівчина. Легковик влетів у неї.

Від удару потерпілу відкинуло в кювет. Від серйозних травм дівчина загинула на місці.

У Києві легковик на смерть збив молоду дівчину / Фото dtp.kiev.ua

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Місце, де сталася ДТП / Карти Google