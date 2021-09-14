Ним виявився водій автомобіля Honda. Чоловік їхав за кермом п'яний.
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Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід
Київська міська прокуратура клопоталась про взяття подія під варту на 2 місяці.
14 вересня 2021 року Шевченківський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави,
– мовиться у повідомленні.
Дії чоловіка кваліфікували за статтею щодо керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин.
Згідно з частиною 2 цієї статті, якщо провину доведуть, то чоловіку загрожує тюрма від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції Києва.
Що відомо про аварію на Столичному шосе у Києві
- 12 вересня біля навчально-тренувальної бази Динамо на Столичному шосе трапилась масштабна аварія.
- Попередньо відомо, що водій авто Honda, будучи п'яним (тест драгера показав 1,7 проміле алкоголю в крові) їхав за кермом у напрямку Обухова.
- Він зіткнувся з попутним автомобілем KIA Ceed. Згодом два авто виїхали на зустрічну смугу та зіткнулися ще з 6 автомобілями.
- Врешті – зіткнулись 8 авто. Внаслідок ДТП постраждало троє людей.