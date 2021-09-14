Ним виявився водій автомобіля Honda. Чоловік їхав за кермом п'яний.

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Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід

Київська міська прокуратура клопоталась про взяття подія під варту на 2 місяці.

14 вересня 2021 року Шевченківський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави,

– мовиться у повідомленні.

Дії чоловіка кваліфікували за статтею щодо керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин.

Згідно з частиною 2 цієї статті, якщо провину доведуть, то чоловіку загрожує тюрма від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції Києва.

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