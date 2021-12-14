Стрілянина з балкону по людях: поліцейські розповіли подробиці інциденту на Київщині

Надзвичайна подія сталася близько 12:00 14 грудня у селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Чоловік з балкону багатоповерхівки відкрив вогонь по людях, після чого повернувся всередину та зачинився у квартирі.

Коли правоохоронці дізналися про подію, для затримання зловмисника вирушили екіпажі патрульної поліції, слідчі, спецпризначенці, а також керівники поліції області. Через кілька десятків хвилин після інциденту порушника спокою вже затримали.

Дивіться також Стріляв по людях: під Києвом силовики штурмували квартиру з озброєним чоловіком

За попередніми даними, чоловік кілька разів вистрелив у бік комунальників, які проводили роботи поруч з його будинком.

Переміщувався між двома квартирами



Пістолет, з якого нібито стріляв чоловік / Фото поліції Київської області

Правоохоронці, які приїхали на місце події, досить швидко з'ясували, звідки саме стріляв чоловік.

Поліцейські попередили жителів будинку про ймовірну небезпеку, а патрульні заблокували доступ перехожим.

Для захоплення зловмисника ввели спецоперацію. Бійці КОРДу болгаркою розрізали двері житла, де перебував порушник.

Стріляв він нібито з пістолета Ruger LCP. Втім, судячи з фотографій поліції, у квартирі чоловіка знайшли ще один пістолет.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік переміщувався між двома квартирами. В одній він сховав зброю, а в іншій – зачинився.

Затриманим виявився 37-річний уродженець Луганської області, який мешкає у Київській області. Дії чоловіка визнали хуліганством, вчиненим за допомогою зброї.

Якщо суд визнає провину фігуранта справи, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Дивіться відео з чоловіком, який стріляв по людях у Софіївській Борщагівці: