Стрілянина біля обмінника на Володимирській: суд заарештував підозрюваного в організації бійки
Джерело:"Ґрати"
Окружний адміністративний суд Києва обрав запобіжний захід одному з учасників бійки зі стріляниною у центрі столиці Крістіану Ударову. Він має пробути в слідчому ізоляторі наступні два місяці з можливістю вийти на волю під заставу в 99 тисяч гривень.
Ударов є очільником ГО "Український стяг", члени якої прийшли до обмінного пункту вдень 2 лютого. Слідчі вважають його організатором акції, яка закінчилася бійкою зі стріляниною.
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Йому інкримінують вчинення хуліганства. Якщо в суді його визнають винним, Ударову загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
У прокуратурі кажуть про сплановану провокацію
- Як зазначили представники обвинувачення, члени "Українського стяга" прийшли до пункту обміну валют, заздалегідь підготувавшись до провокацій.
- Ударов та двоє його товарищів нібито вигнали відвідувачів та почали вимагати від працівників установи фінансові документи.
- Прокурори кажуть, що охоронці закладу викликали поліцію, але активісти почали розпорошувати перечний газ. Після цього, згідно з версією слідчих, активісти разом з озброєними охоронцями вибігли до внутрішнього дворика, де й сталася бійка.
Адвокат Ударова стверджував, що активісти висували цілком законні вимоги, а конфлікт з ними спровокували сепаратистські висловлювання одного з охоронців. При цьому юрист підкреслив, що активісти прийшли до обмінника без зброї, а стріляли виключно охоронці.
Вислухавши версії сторін, суддя Олена Чайка вирішила відправити Ударова у слідчий ізолятор до 4 квітня та призначила 99 тисяч гривень застави.
Дивіться відео початку конфлікту на Володимирській вулиці у Києві:
Затримали 14, але підозрюють лише трьох
У день інциденту, 2 лютого, у поліції розповіли про те, що на місці події затримали 14 учасників бійки. Втім, вранці 4 січня правоохоронці зазначили, що фігурантами кримінального провадження стали лише 3 особи. Чи є серед них охоронці обмінника, невідомо.