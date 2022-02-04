Стрілянина біля обмінника на Володимирській: суд заарештував підозрюваного в організації бійки

4 лютого 2022 , 18:35
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Джерело:

"Ґрати"

Окружний адміністративний суд Києва обрав запобіжний захід одному з учасників бійки зі стріляниною у центрі столиці Крістіану Ударову. Він має пробути в слідчому ізоляторі наступні два місяці з можливістю вийти на волю під заставу в 99 тисяч гривень.

Ударов є очільником ГО "Український стяг", члени якої прийшли до обмінного пункту вдень 2 лютого. Слідчі вважають його організатором акції, яка закінчилася бійкою зі стріляниною.

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Йому інкримінують вчинення хуліганства. Якщо в суді його визнають винним, Ударову загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

У прокуратурі кажуть про сплановану провокацію

  • Як зазначили представники обвинувачення, члени "Українського стяга" прийшли до пункту обміну валют, заздалегідь підготувавшись до провокацій.
  • Ударов та двоє його товарищів нібито вигнали відвідувачів та почали вимагати від працівників установи фінансові документи.
  • Прокурори кажуть, що охоронці закладу викликали поліцію, але активісти почали розпорошувати перечний газ. Після цього, згідно з версією слідчих, активісти разом з озброєними охоронцями вибігли до внутрішнього дворика, де й сталася бійка.

Адвокат Ударова стверджував, що активісти висували цілком законні вимоги, а конфлікт з ними спровокували сепаратистські висловлювання одного з охоронців. При цьому юрист підкреслив, що активісти прийшли до обмінника без зброї, а стріляли виключно охоронці.

Вислухавши версії сторін, суддя Олена Чайка вирішила відправити Ударова у слідчий ізолятор до 4 квітня та призначила 99 тисяч гривень застави.

Дивіться відео початку конфлікту на Володимирській вулиці у Києві:

Затримали 14, але підозрюють лише трьох

У день інциденту, 2 лютого, у поліції розповіли про те, що на місці події затримали 14 учасників бійки. Втім, вранці 4 січня правоохоронці зазначили, що фігурантами кримінального провадження стали лише 3 особи. Чи є серед них охоронці обмінника, невідомо.

Автор: Олексій Чибісов