За словами виконувача обов'язків начальника поліції Києва Андрія Гарастюка, поліцейські одразу оглянули місце події. Вони знайшли й вилучили гладкоствольну рушницю, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.

До теми Що відбувалося на місці стрілянини біля СБУ в Києві: фоторепортаж 24 каналу

Хто отримав підозру

Дії трьох чоловіків кваліфікували як хуліганство. Мовиться про жителів Києва – 25-річного та 26-річного чоловіків. Також підозру отримав 28-річний житель Черкас.

Що загрожує чоловікам

Наразі проти підозрюваних ще триває досудове розслідування. Андрій Гарастюк зазначив, що за хуліганські дії біля банківської установи їм загрожує до семи років ув'язнення.

Зверніть увагу! Попередній конфлікт зі зброєю між працівниками охорони фінансової установи та невідомими молодиками був 25 січня.

Чергова стрілянина на Володимирській