По словам исполняющего обязанности начальника полиции Киева Андрея Гарастюка, полицейские сразу осмотрели место происшествия. Они нашли и изъяли гладкоствольное ружье, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним.

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Кто получил подозрение

Действия трех мужчин квалифицировали как хулиганство. Речь идет о жителях Киева – 25-летнем и 26-летнем мужчинах. Также подозрение получил 28-летний житель Черкасской области.

Что грозит мужчинам

Сейчас против подозреваемых еще продолжается досудебное расследование. Андрей Гарастюк отметил, что за хулиганские действия возле банковского учреждения им грозит до семи лет заключения.

Обратите внимание! Предыдущий конфликт с оружием между работниками охраны финансового учреждения и неизвестными молодыми людьми был 25 января.

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