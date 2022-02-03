Стрілянина на Володимирській: Середюк розповів свою версію

У центрі Києва 2 лютого на вулиці Володимирській, що поблизу Служби безпеки України, трапилася стрілянина. Постраждалий Олексій Середюк розповів, що прийшов на "громадську акцію".

Середюк наразі перебуває у лікарні. Він назвав нападників тітушками.

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Версія подій 2 лютого від Середюка: дивіться відео

Що розповів Середюк

Чоловік зазначив, що приїхав на місце, де 25 січня люди з автоматами влаштували стрілянину. Через це мала відбутися громадська акція.

Однак коли Середюк наблизився, то з пункту обміну вибігли люди. У руках вони мали зброю. Чоловік називає їх бойовиками з окупованих територій, але не знає, як вони потрапили до столиці.

"Вони прокричали: "Ми вас укропів у Донецьку мочили й тут усіх. Це наша земля". І щось матом на мене. З цього почалася сутичка, яка тривала довго. Вони постійно стріляли з автоматів та пістолетів", – зазначив Середюк.

Як почалась бійка

Чоловік сказав, що попросив одного з опонентів показати свої документи. Проте саме тоді почалася бійка. Середюк пригадав, що від удару в голову впав на землю, але його продовжили бити ногами.

У них не було жодних посвідчень. Це звичайні тітушки, я таких бачив на фронті. Мені потім товариші розповіли, що приїхала бригада з Харкова, але з того, що вони говорили, — вони ідейні сепаратисти,

– сказав Середюк.

Чи таки хтось постраждав від пострілів

Чоловік також сказав, що хоч правоохоронці приїхали на місце події, але чомусь "стали на бік цих бойовиків". Самого ж Середюка затримали.

Щодо поранень, то Середюк сказав, що ухилився від куль, хоч стріляли в натовп. Він наголосив, що дивом ніхто не постраждав.

Що розповіли у поліції

Раніше друг Середюка Михайло Майман розповів , що постраждалому вистрелили з рушниці в живіт. За його словами, стріляли у Середюка з помпової рушниці 12 калібру.

Внаслідок сутички зі зброєю 2 лютого на Володимирській поліція заарештувала 14 людей, а ще двох госпіталізували до лікарні. Правоохоронці запевнили, що люди отримали травми під час бійки.

Старша інспекторка відділу моніторингу Шевченківського управління поліції Анна Зубрєва зазначила, що конфлікт стався між активістами та працівниками пункту обміну. Проте наразі невідомо, хто зробив постріли.