Тероборона Василькова прив'язала до стовпа п'яного водія
10 березня 2022 , 17:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Андрія Мельника
На Київщині територіальна громада провела виховну роботу з п'яним водієм. Порушника у Василькові прив'язали до стовпа.
Добровольці провчили порушника
Бійці добровольчого підрозділу "Щит Василькова" зупинили водія, який був на підпитку. Він порушував правила дорожнього руху.
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Чоловік був у нетверезому стані, хоча під час воєнного стану в багатьох регіонах України продаж та вживання алкоголю заборонені.
Щоб виховати порушника, його прив'язали до стовпа.
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