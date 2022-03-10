Тероборона Василькова прив'язала до стовпа п'яного водія

На Київщині територіальна громада провела виховну роботу з п'яним водієм. Порушника у Василькові прив'язали до стовпа.

Добровольці провчили порушника

Бійці добровольчого підрозділу "Щит Василькова" зупинили водія, який був на підпитку. Він порушував правила дорожнього руху.

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Чоловік був у нетверезому стані, хоча під час воєнного стану в багатьох регіонах України продаж та вживання алкоголю заборонені.

Щоб виховати порушника, його прив'язали до стовпа.

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