Київ тестує електронну систему спецперепусток: готуються до локдауну

У Києві 10 серпня почали тестувати електронну систему реєстрації на отримання перепусток у транспорт. Їх доведеться використовувати, якщо в місті введуть черговий локдаун.

У заяві зазначили, що поки немає передумов для введення посиленого карантину в столиці. Однак, якщо все ж почнеться третя хвиля коронавірусу, хочуть бути готовими.

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Як отримати спецперепустки

Авторизуватись у системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Додати довірених осіб , які отримають доступ. Це може бути навіть 10 людей.

, які отримають доступ. Це може бути навіть 10 людей. Заповнити електронну заявку. Там необхідно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун.

Там необхідно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Чекати на відповідь , яка надійде на електронну пошту. Якщо прийшла позитивна відповідь, ввести список співробітників і їхні дані.

, яка надійде на електронну пошту. Якщо прийшла позитивна відповідь, ввести список співробітників і їхні дані. Перевірити чи підтвердили видачу спецперепусток працівникам у системі "Київ цифровий".

Чому вже почали тестувати

Про це розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба. За його словами, керівники підприємств можуть авторизуватись у системі та подати заявку вже зараз.

Це потрібно, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку та швидко отримати дозвіл. Таким чином місто зможе визначити необхідну кількість спецперепусток. Мовиться про ті категорії підприємств, які забезпечують безперебійну життєдіяльність столиці.

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Працюватимуть картки трьох видів – транспортна картка нового зразка, старого та картка Киянина. Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.