Тіктокери-антимасочники проломили голову охоронцю київського магазину

Надзвичайна подія сталася днями у самісінькому центрі Києва. Група молодих людей без масок увірвалася до одного з бутіків, аби зняти тікток.

Задум молодих людей, судячи з усього, полягав у провокації охоронця. Втім, у якийсь момент пранк вийшов з-під контролю.

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На зауваження чоловіка тіктокери не реагували, а дівчина-порушниця й взагалі почала бігати приміщенням.

Конфлікт закінчився потраплянням у лікарню

Інцидент стався у магазині Desigual на Хрещатику. Кілька молодих людей зайшли у приміщення, але не вдягли при цьому маски.

Відвідувачі одразу почали знімати відео, а до них поспішив охоронець.

Чоловік зробив порушникам кілька зауважень, а згодом попросив їх покинути заклад.

Заміть того, щоб припинити свою нахабну поведінку, дівчина почала бігати бутіком, на що почула обурливі вислови охоронця.

Після цього охоронець намагався делікатно випровадити з магазину хлопця, але той ударив його по обличчю.

На цьому запис обривається, однак у соцмережах кажуть, що тіктокер проломив охоронцю череп.

Дивіться відео бійки у магазині Desigual у Києві:

Агресивні антимасочники

Випадки з нападами антимасочників на людей, які дотримуються карантину, в Україні стаються регулярно. Так, 29 листопада відвідувач магазину підстрелив 47-річного продавця за зауваження про необхідність вдягти засіб захисту. Потерпілого з пораненням голови госпіталізували у лікарню. Зловмисника затримали. Крім того, у квітні у ТРЦ у центрі Києва чоловік вистрілив в охоронця за зауваження щодо маски, а у вересні в Дніпрі у супермаркеті один чоловік вистрелив в іншого начебто за те, що той був без маски.