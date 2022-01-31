Тисячі "тітушок" мали влаштувати бійки в центрі Києва з підпалом автомобілів та шин

Правоохоронці 30 січня затримали зловмисників, які планували масові заворушення в центрі столиці. Тисячі "тітушок" мали влаштувати бійки в Києві з підпалом автомобілів та шин.

Деталі про затримання людей, які планували в Україні заворушення, розповіли на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Деталі провокацій, які планували у центрі Києва

Глава МВС зазначив, що 30 січня українські правоохоронці затримали групу людей, яка планувала масові заворушення в центрі столиці. Кількість учасників провокацій мала досягти 5 тисяч.

З них до 1,5 тисячі мали бути так звані "тітушки". Мало бути насильство, мала пролитися кров, яка була заготовлена заздалегідь (зокрема, бутафорська),

– заявив Монастирський.

Зловмисники планували битися з поліцією. Вони також мали намір підпалювати автомобілі та шини.

Крім того, зафіксували групу медиків, яка мала підійти до активістів. Усе це, відповідно до планів групи, мали зняти на камеру центральні канали.

Ба більше – це мала бути лише перша акція з низки запланованих. "І це чітко зафіксовано на відео та аудіоносіях", – додав Монастирський.

Акції хотіли провести й в інших містах

Окрім столиці, акції з дестабілізації планували провести у низці інших українських міст, зокрема Центральної України. Мовиться про Сумську, Чернігівську, Полтавську і Черкаську області. Монастирський наголосив, що це фактично за годину-півтори доїзду від Києва і північних кордонів з Росією.

Глава МВС також звернув увагу, що так само у 2014 році у Луганську й Донецьку, а також у Криму росіяни проводили акції за участю псевдоактивістів, які провокували насильство і підбурювали інших громадян.

Ігор Клименко повідомив, що організатори заворушень мали досвід роботи в правоохоронних органах і могли бути пов'язані зі спецслужбами Росії.

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