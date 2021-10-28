У транспорті Києва заборонять їздити невакцинованим

Мер Києва Віталій Кличко анонсував суворі обмеження у громадському транспорті з 1 листопада. Він запевнив, що вони стосуватимуться лише невакцинованих людей та тих, хто не має негативного результату ПЛР-тесту.

Очільник міста наголосив, що лише такі правила допоможуть зберегти життя та здоров'я людей. Іншого вибору у влади столиці просто не лишилося.

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У транспорт – лише з доказами відсутності COVID-19

Кличко поппередив, що у киян не буде шансу застрахувати себе від перевірки документів про здоров'я у транспорті. Адже вони відбувадимуться зненацька.

Громадський транспорт закривати ми не збираємось. Він працюватиме, але їздити в ньому повинні пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців,

– пояснив мер.

Які ще обмеження діятимуть у столиці з 1 листопада

Міська влада вирішила, що з понеділка у Києві буде заборонено:

відвідувати без сертифікату або свіжого ПЛР-тесту кафе, ресторани, спортзали, кінотеатри, магазини та супермаркети;

відвідування зазначених закладів неповнолітніми без супроводу дорослих;

робота дитсадків, де щеплення персоналу – менше 100%;

очна робота шкіл (учні продовжать навчання у дистанційному форматі).

Місто – на червоному порозі

Всі державні та приватні установи столиці зможуть працювати лише за умови вакцинації чи наявності тесту в усього колективу.

Заступник Кличка Микола Поворозник анонсував засідання спеціальної комісії 29 жовтня, яка вирішуватиме питання переведення Києва до червоної зони. Чиновник наголосив, що столиця вже три дні поспіль перевищує допустиму норму заповненості ліжок із киснем.

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