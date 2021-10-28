Глава города отметил, что только такие правила помогут сохранить жизнь и здоровье людей. Другого выбора у властей столицы просто не осталось.

Важно Без прививки и ПЦР-тестов – никуда: Киев усиливает карантин

В транспорт – только с доказательствами отсутствия COVID-19

Кличко предупредил, что у киевлян не будет шанса застраховать себя от проверки документов о здоровье в транспорте. Ведь они будут происходить неожиданно.

Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать, но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей,

– пояснил мэр.

Какие еще ограничения будут действовать в столице с 1 ноября

Городская власть решила, что с понедельника в Киеве будет запрещено:

посещать без сертификата или свежего ПЦР-теста кафе, рестораны, спортзалы, кинотеатры, магазины и супермаркеты;

посещение указанных заведений несовершеннолетними без сопровождения взрослых;

работа детсадов, где прививки персонала – менее 100%;

очная работа школ (ученики продолжат обучение в дистанционном формате).

Важно! Все государственные и частные учреждения столицы смогут работать только при условии вакцинации или наличия теста у всего коллектива.

Город – на красном пороге

Заместитель Кличко Николай Поворозник анонсировал заседание специальной комиссии 29 октября, которая будет решать вопрос перевода Киева в красную зону. Чиновник отметил, что столица уже три дня подряд превышает допустимую норму заполненности коек с кислородом.

Кличко рассказал о строгих ограничениях в Киеве с 1 ноября: видео

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