По словам мэра столицы Виталия Кличко, правительство должно ввести Киев в красную зону карантина. Однако даже без решения Кабмина город усиливает карантин.
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Для всех учебных заведений после каникул учебный режим возобновится только в дистанционном режиме.
Как будет жить Киев на время усиленного карантина
По словам мэра, во время своеобразного локдауна все государственные и частные организации могут работать только при наличии 100% вакцинированного персонала.
Только привитые жители столицы, или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, смогут посещать:
- кафе;
- ТРЦ;
- спортзалы;
- кинотеатры;
- супермаркеты и магазины, а также другие заведения.
Детские сады будут работать только при условии 100% вакцинации всего персонала.
Общественный транспорт будет перевозить только привитых
Мэр также отметил, что транспорт в столице будет курсировать по графику, однако пользоваться им смогут только те, кто имеет COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут полицейские у выборочных пассажиров.
Смотрите видео брифинга Виталия Кличко относительно ужесточения карантинных ограничений: