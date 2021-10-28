Заместитель главы КГГА Николай Поворозник подчеркнул, что власть столицы решила созвать местную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за угрожающей статистики заболеваемости.

Важное Подросткам без взрослых – в торговые центры нельзя: в КГГА рассказали, как будет жить "красный" Киев

Граница пересекается третий день подряд

В течение трех дней подряд показатель загруженности коек с кислородом в больницах превышал 65%. Кроме того, о необходимости усиления противоэпидемических мер свидетельствуют цифры новых инфицированных и жертв.

За сутки заболел 1 451 киевлянин, а летальных исходов – 39.

В больницах Киева уже находятся 3 334 пациента, из которых 50 – это дети. У них у всех подтвержден коронавирус.

Еще 452 человека, из которых 27 – дети, имеют подозрение на болезнь.

Состояние 2 411 пациентов врачи оценивают как тяжелое. В отделениях интенсивной реанимации находятся 339 больных.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 59 зараженных, а еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

Кислородная поддержка нужна 2 888 больным.

Единственное спасение – вакцинация

Поворозник напомнил, что в Киеве создали все условия для удобной и организованной вакцинации. Сейчас каждый горожанин может пройти процедуру возле своего дома или же работы.

Киев наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни. Только за минувшие сутки в столице вакцинированы 27 566 человек. В целом с начала вакцинальной кампании в столице осуществлено 2 166 837 прививок,

– подчеркнул заместитель главы КГГА.



Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Кличко показал киевлянам катастрофу в больницах

Мэр Киева Виталий Кличко поделился с горожанами жуткими кадрами из Киевской городской больницы №4. На них видно множество людей, прикованных к постелям с кислородными масками и аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, он рассказал, что о локдауне просят сами медики, которые уже работают на пределе возможностей.

Текст публикации Николая Поворозника:

В столице третий день подряд показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что город – фактически на пороге красной зоны. Решение о введении красного уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию уже завтра.

За последние сутки заболел 1 451 человек, летальных случаев – 39. Ситуация в больницах непростая – сейчас там находятся 3 334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19; 452, в том числе 27 детей, – с подозрением на заболевание. В общем в тяжелом состоянии 2 411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных. 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 2 888 больных.

Киев наращивает темпы вакцинации, потому что это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни. Только за минувшие сутки в столице вакцинированы 27 566 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в столице осуществлено 2 166 837 прививок.

Город создал все условия для вакцинации. Каждый может привиться в максимально удобном для себя месте: возле дома или возле работы. Вакцинируйтесь и берегите себя!