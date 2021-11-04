На Троєщині у Києві підлітки скинули на голову дівчинки з висоти пляшку зі сміттям

Четверо підлітків постійно бавляться на сходовій клітці та балконі багатоповерхівки на Троєщині у Києві. Місцеві мешканці постійно чують звідти багато матів та відчувають запах електронних цигарок.

За словами матері дівчинки, з якою ледве не сталася біда, днями учні однієї зі шкіл скинули на голову її дитині пляшку, пісок та сміття. Крім того, маленькі бешкетники розбили скло на дверях загального балкона.

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Після інциденту жінка сфотографувала кількох хуліганів та вирішила розповісти про них у соцмережах.

П'ють енергетики та курять електронні сигарети

За словами жінки, підлітки кидалися у перехожих з загального балкона 15 поверху.

Спочатку школярі кинули пляшку, потім – пісок та сміття.

Діти, яких звуть Льоня, Сергій та Вова, проводять багато часу на балконі у компанії іншого однолітка. Діти вживають енергетичні напої та курять електронні сигарети.

Жінка також задалася питанням, куди дивляться батьки дітей? У коментарях до допису про ситуацію користувачі зазначили, що підлітків треба покарати за такий вчинок, адже вони цілком могли когось вбити.

Крім того, жінці порадили звернутися до дільничого офіцера поліції.