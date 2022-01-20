На Троєщині люди оригінально покарали зухвалого паркувальника: промовисте фото

На столичній Троєщині жителі знайшли дієвий спосіб боротися з паркувальниками, які нехтують загальними правилами. Фото з їхньою "виховною роботою" з'явилося у мережі 19 січня.

На світлині видно, що на дзеркало та дах автівки поклали пакети зі сміттям. Так водія вирішили провчити за те, що він припаркувався на траві впритул до пішохідної доріжки.

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Підхід оцінили не всі

Водночас у коментарях під дописом кияни обурилися через такий виховний елемент. Адже, за їх словами, коли водій прийде по машину, то просто залишить торби зі сміттям на узбіччі й не буде нести їх до баку.

До того ж, певні люди, знімаючи пакет, він може порвати його і розсипати увесь вміст. Відтак, місцевим жителям доведеться спостерігати не лише стихійні парковки на газонах, але й звалища непотребу.



Жителі Троєщини закидали машину горе-паркувальника пакетами зі сміттям / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Текст публікації "Києва без цензури":

Герой парковки миттєво покараний. Вулиця Милославська, 47а.