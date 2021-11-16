На Троєщині маршрутка протаранила таксі, поїхавши на червоне: фото з місця автротрощі

У Києві на перехресті вулиць Маяковського та Закревського сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Ввечері 15 листопада там зіштовхнулися маршрутка і таксі.

На щастя, на момент аварії в маршрутці було лише троє пасажирів, ніхто з них не постраждав. Однак жінка, яку везло таксі, таки отримала травми – вона нібито не була пристебнута ременем безпеки і сильно вдарилася головою. Потерпілу одразу ж госпіталізували до лікарні.

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Маршрутник буцімто поїхав на червоний сигнал світлофора / Фото з телеграм-каналу Magnolia TV



Від удару передня бокова частина таксі повністю розтрощилася / Фото з телеграм-каналу Magnolia TV

Маршрутник сподівався проскочити

За словами таксиста, який був за кермом Skoda, він рухався вулицею Закревського за правилами. Адже світлофор показав йому зелений сигнал.

Однак у цей момент з вулиці Закревського виїхала маршрутка, яка спробувала проігнорувати червоне світло для неї.

Кермувальник таксі намагався уникнути зіткнення, але побоявся лобового удару об інші авто.

Зрештою маршрутка таки врізалася в легкову автівку.



Пасажирка таксі не була пристебнута і сильно вдарилася головою / Фото з телеграм-каналу Magnolia TV



В деталях пригоди тепер розбиратимуться слідчі / Фото з телеграм-каналу Magnolia TV

Водій маршрутки відхрещується від провини

Водій громадського транспорту заперечив свою причетність до аварії і стверджував, що нічого не порушував. Однак свідки таки наполягають на тому, що чоловік не зупинився на червоне світло. Тепер в деталях та причинах автотрощі розбиратимуться слідчі.

Схожа аварія на Севастопольській площі

Пізно ввечері 14 листопада на Севастопольській площі у столиці легковик протаранив задню частину маршрутки. Його водій влаштував на дорозі перегони з іншою автівкою і спровокував аварію. За словами водія маршрутки, у машині їхали нетверезі люди. Один із чоловіків вийшов із салону з розбитим обличчям і утік.