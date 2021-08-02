Мчала та збила людину: на Трухановому велосипедисти впіймали таксистку Bolt

У Києві на Трухановому острові стався конфлікт між групою велосипедистів та таксисткою Bolt. Жінка нібито перевищила швидкість у цій зоні, розмовляла матом й навіть збила найактивнішого чоловіка.

Це було на вихідних. Ймовірно, що водійка роздратувала спортсменів-велосипедистів, які намагались її зупинити.

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Деталі конфлікту

Чоловік загороджував їй проїзд, але таксистка вирішила його збити.

Дама на швидкості близько 100 кілометрів на годину мчала по Трухановому, збила людину. На запитання відповідала матом. У підсумку після початку відеозйомки вирішила сховатися,

— повідомив автор відео.

Початку конфлікту на відео немає — на ньому група велосипедистів намагається зупинити автомобіль з наліпками Bolt. В компанії інцидент не коментували.

На Трухановому велосипедисти впіймали таксистку Bolt: відео Kyiv Media