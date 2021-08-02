Это было на выходных. Вероятно, что водитель вывела из себя спортсменов-велосипедистов, которые пытались ее остановить.

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Детали конфликта

Мужчина загораживал ей проезд, но таксист решила его сбить.

Дама на скорости около 100 километров в час неслась по Трухановому, сбила человека. На вопросы отвечала матом. В итоге после начала видеосъемки решила спрятаться,

– сообщил автор видео.

Начала конфликта на видео нет – на нем группа велосипедистов пытается остановить автомобиль с наклейками Bolt. В компании инцидент не комментировали.

На Трухановом велосипедисты поймали таксистку Bolt: видео Kyiv Media