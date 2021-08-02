По данным сообщества "Киев оперативный", американец вступил с таксистом в дискуссию, после чего тот схватил нож и напал на иностранца. Пострадавший с резаной раной бедра и проникающим ранением живота срочно госпитализировали в больницу.

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Водителя нашли полицейские с помощью камер видеонаблюдения.

Что известно о кровавом нападении таксиста на американца в Киеве



Таксист на сером KIA сбежал после нападения на пассажира / Фото патрульной полиции Киева

Как отметили в патрульной полиции, правоохранители получили информацию о нападении на пассажира такси ночью 1 августа. Они выяснили, что злоумышленник перемещается на автомобиле KIA.

В городе ввели план "Перехват". Злоумышленника нашли с помощью камер видеонаблюдения в Соломенском районе столицы.

У Вокзальной площади инспекторы остановили владельца легковушки и задержали его. В салоне машины нашли окровавленный нож.

На месте происшествия работали следователи.



В салоне машины нашли нож с пятнами крови / Фото патрульной полиции Киева

Правоохранители отправили злоумышленника в изолятор временного содержания. Прокуроры уже подготовили задержанному подозрение в причинении тяжких телесных повреждений.

Вскоре суд выберет ему меру пресечения. Представители обвинения будут настаивать на взятии злоумышленника под стражу.