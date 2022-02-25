Військовий експерт Олег Жданов розповів, що у будинок в Києві міг влучити безпілотник для наведення ракет.

Відповідну інформацю оприлюднив Жданов. Це трапилось вранці після руйнування будинку.

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Олег Жданова заявив, що наша ППО не бачить крилаті ракети типу калібр, які випускає Росія. Можливо вони їх можуть бачити на окремих ділянках траєкторії.

Тому, на думку Жданова, скоріш за все це був безпілотний літальний апарат, який використовується для наведення тих самих ракет калібр, які пускаються з комплексів ескандер М.

Тому схиляють до думкки, що це літальний апарат-розвідник, який повинен був скоригувати вогонь ракет або скинути вибуховий пристрій на визначені координати,

– заявив Жданов.

Варто відзначити, що Антон Геращенко написав у телеграмі, що мовиться про летальну ракету калібр.

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