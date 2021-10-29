У центрі Києва 3 пасажирів вкрай жорстко побили таксиста за прохання вдягнути маску

Обурливий інцидент стався вранці 29 жовтня на Майдані Незалежності. Водій служби таксі підібрав трьох пасажирів, які сіли у машину без обов'язкових засобів індивідувального захисту.

26-річний чоловік зробив клієнтам зауваження та попросив їх надіти маску. Замість того, щоб виконати цілком законну вимогу водія, зловмисники накинулися на нього.

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Неадекватні пасажири завдали таксисту дуже серйозних ушкоджень.

Поліцейські пообіцяли заїхати пізніше

За словами потерпілого, інцидент стався близько 6 ранку неподалік від пам'ятника "Глобус" у центрі Києва.

Після озвученого ним прохання один з чоловіків почав душити таксиста, але йому вдалося вирватись з машини.

Вже на вулиці компанія повалила чоловіка та вкрай жорстко побили ногами. Жоден зі свідків події не зупинився та не допоміг постраждалому.

Після нападу пасажири погрожували водієві розправою, якщо він не відвезе їх у Бровари безоплатно. Йому довелося це зробити.

Повернувшись до Києва, таксист звернувся до медиків. У нього діагностували перелом верхньої щелепи та струс мозку. Скоріш за все, чоловіку знадобиться операція.

Крім того, водій звернувся до поліцейських, але вони лише пообіцяли приїхати до нього у лікарню ввечері.

Фото та відео з побитим працівником таксі можна подивитись за посиланням (обережно, не для людей зі слабкими нервами)