У центрі Києва 3 пасажирів вкрай жорстко побили таксиста за прохання вдягнути маску
Джерело:PavlovskyNews
Обурливий інцидент стався вранці 29 жовтня на Майдані Незалежності. Водій служби таксі підібрав трьох пасажирів, які сіли у машину без обов'язкових засобів індивідувального захисту.
26-річний чоловік зробив клієнтам зауваження та попросив їх надіти маску. Замість того, щоб виконати цілком законну вимогу водія, зловмисники накинулися на нього.
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Неадекватні пасажири завдали таксисту дуже серйозних ушкоджень.
Поліцейські пообіцяли заїхати пізніше
- За словами потерпілого, інцидент стався близько 6 ранку неподалік від пам'ятника "Глобус" у центрі Києва.
- Після озвученого ним прохання один з чоловіків почав душити таксиста, але йому вдалося вирватись з машини.
- Вже на вулиці компанія повалила чоловіка та вкрай жорстко побили ногами. Жоден зі свідків події не зупинився та не допоміг постраждалому.
- Після нападу пасажири погрожували водієві розправою, якщо він не відвезе їх у Бровари безоплатно. Йому довелося це зробити.
Повернувшись до Києва, таксист звернувся до медиків. У нього діагностували перелом верхньої щелепи та струс мозку. Скоріш за все, чоловіку знадобиться операція.
Крім того, водій звернувся до поліцейських, але вони лише пообіцяли приїхати до нього у лікарню ввечері.
Фото та відео з побитим працівником таксі можна подивитись за посиланням (обережно, не для людей зі слабкими нервами)