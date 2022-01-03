У центрі Києва автомобіль перекинувся прямо під час руху: відео "гонки"

У Києві трапився моторошний інцидент на Набережному шосе. Там перекинувся автомобіль Honda, який, ймовірно, рухався на чималій швидкості.

Це сталося 3 січня. Кадрами з місця аварії поділилися очевидці. На місце ДТП оперативно прибули правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини події.

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Авто дивом не зачепило інші машини

Перед 18:00 у телеграм-каналі "Київ оперативний" показали відео, на якому видно перевернутий автомобіль посеред дороги. Іншим машинам довелося його об'їжджати. Через це на Набережному шосе утворилися затори – у бік Подолу.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому зафіксований сам момент перекидання. Судячи з кадрів, авто на швидкості намагалося перестроїтися з однієї крайньої смуги в іншу. Через лічені секунди водій втратив керування й машина перевернулася. На щастя, автомобіль не зачепив інші машини на дорозі, яких поруч було багато.

Моторошний момент перекидання авто: відео з телеграму "Київ Оперативний"



Що кажуть у мережі

Один із користувачів мережі написав, що "за кермом була малолітня, яка всіх обганяла та підрізала". Він стверджував, що цю дівчину витягнули з машини й на вигляд з нею все було гаразд.

У відповідь йому заперечили – мовляв, водієм був дорослий хлопець, але разом з ним нібито їхала пасажирка.

Крім цього, люди також пишуть, що це ж авто вже не вперше ганяє Києвом і мало не врізалося у них напередодні.