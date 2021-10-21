У центрі Києва у масштабній ДТП зіштовхнулися водії-іноземці

Серйозна аварія трапилася вночі 21 жовтня на Хрещатику у Києві. Водій Toyota Rav 4 нахабно порушив правила дорожнього руху та на чималій швидкості врізався у Prius.

За кермом Rav 4 перебував громадянин Китаю, а Prius керував турок. Внаслідок аварії травмувалися двоє пасажирів легковика.

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Зіткнення було досить жорстким – обом автівкам відірвало колеса.

Хотів повернути через смугу



Пасажири Prius травмувалися внаслідок аварії / Фото dtp.kiev.ua

Як з'ясували патрульні, обидва водії їхали Хрещатиком у напрямку Бессарабської площі.

Rav 4 рухався у другій смузі, а Prius – у третій.

Громадянин Китаю несподівано вирішив розвернутись на перехресті, через що й сталося зіткнення.



Зіткнення було дуже потужним / Фото dtp.kiev.ua

На місці події працювали медики швидкої. Вони надавали допомогу пасажирам Prius. Які саме травми отримали постраждалі, невідомо.

За фактом скоєння ДТП, в якій постраждали люди, слідчі мають відкрити кримінальне провадження. Остаточна його кваліфікація залежить від висновку медиків про ступінь важкості ушкоджень пасажирів Prius.