У центрі Києва просто під час руху авто почав просідати асфальт та утворилося провалля

На бульварі Тараса Шевченка навпроти Бессарабки, що у центрі Києва, 12 грудня провалилося асфальтне покриття. Сталося це через аварію на водопровідних мережах.

У КМДА повідомили, що фахівці "Київводоканалу" вже розпочали ліквідацію пошкодження. Усі необхідні роботи планують завершити до ранку 13 грудня.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як асфальт буквально на очах провалювався. Необережні водії, яку не встигли зорієнтуватися та об'їхати небезпечну ділянку, лише сприяли тому, що вибоїна ставала все більшою. Зрештою, асфальт провалився і на його місці утворилася величезна яма.

Всередині неї була брудна вода. Майже одразу перехожі встановили обмеження для проїзду у вигляді бляшаного сміттєвого баку та дерев'яної конструкції.

У центрі Києва утворилося провалля: дивіться відео

Яма утворилася у центрі Києва: дивіться відео

Рух транспорту перекрили

Через аварію довелося перекрити рух усіма смугами у напрямку вулиці Хрещатик. А маршрути громадського транспорту змінили:

рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вулиці Терещенківської;

рух автобусів № 114, 118 організовано через вулицю Пушкінську.

Також затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів 114, 118 на бульварі Шевченка.