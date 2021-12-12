В КГГА сообщили, что специалисты "Киевводоканала" уже приступили к ликвидации повреждения. Все необходимые работы планируют завершить к утру 13 декабря.
Важно В Киеве автодоровцы залатали скандальную яму, которую несколько раз засыпали местные
На опублткованных в сети кадрах видно, как асфальт буквально на глазах проваливался. Неосторожные водители, которые не успели сориентироваться и объехать опасный участок, лишь способствовали тому, что выбоина становилась все больше. В конце концов, асфальт провалился и на его месте образовалась огромная яма.
Внутри нее была грязная вода. Почти сразу прохожие установили ограничения для проезда в виде жестяного мусорного бака и деревянной конструкции.
В центре Киева образовалась яма: смотрите видео
Яма образовалась в центре Киева: смотрите видео
Движение транспорта перекрыли
Из-за аварии пришлось перекрыть движение всех полос в направлении улицы Крещатик. А маршруты общественного транспорта изменили:
- движение троллейбусов № 5, 7, 8, 17 организовали до улицы Терещенковской;
- движение автобусов №114, 118 организовали через улицу Пушкинскую.
Также задерживается движение троллейбусов №5, 7, 8, 17 и автобусов №114, 118 на бульваре Шевченко.