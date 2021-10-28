У центрі Києва з'явилася недоступна для людей з інвалідністю реклама

Активісти розмістили низку рекламних плакатів, із вказівкою про те, що вони не доступні для людей з фізичними порушеннями. Помітили їх вранці 28 жовтня у центрі Києва.

Як зазначили жителі столиці, щонайменше 3 таблички побачили неподалік від Національного музею "Меморіал жертв Голодомору". Встановили рекламу активісти організації Dostupno.ua.

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В такий спосіб представники ГО звернули увагу влади Києва та громадян про те, з якими проблемами стикаються люди на інвалідних візках.

Київ – не про інклюзивність



Активісти звернули увагу на проблеми з інклюзивністю у Києві / Фото "Київ без цензури"

На табличках, які побачили сотні киян, ваказано, що до цього місця не зможе дістатися людина на візку.

За словами жителів столиці, подібних місць, недоступних для людей з вадами руху, у Києві дуже багато. Оскільки у місті лише кілька років тому почали робити хоча б щось для інклюзивності.

Люди з обмеженими фізичними можливостями також зазначають, що поки що Київ – не інклюзивне місто, але ситуація поступово покращується.

Реакції на появу подібної реклами від посадовців КМДА наразі не було. Втім, чиновники кажуть, що постійно працюють над розширенням можливостей людей з інвалідністю.