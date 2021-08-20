У центрі Києві знищили чергову історичну будівлю: відео з місця події

У Києві на вулиці Обсерваторній, 6 була знищена чергова історична будівля – садибу Барбана 19 століття знесли о 5 ранку 20 серпня. Напередодні її захищали громадські активісти. У забудовника не було дозволу на демонтаж.

До того ж люди, які захищали садибу стверджують, що існують приписи Мінкульту й Департаменту культури КМДА про заборону знесення будівлі. Поліція навіть відкрила кримінальне провадження за самоуправство й заарештувала представників забудовника.

Актуальна тема Організатори пояснили, навіщо встановили радянські декорації перед портретами Небесної Сотні

Садибу знищили заради багатоповерхівки

Втім, їх швидко відпустили, а захищати будівлю від знесення правоохоронці не стали. Громадський активіст Олег Симороз, який був учасником подій біля садиби Барбана, пише у фейсбуці, що забудовник під прикриттям "тітушок" привіз будівельну техніку й о 5 ранку зніс будівлю.

Текст публікації Олега Симороза:

Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на Обсерваторній, 6, забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця 19 століття. Панове Виговський, Кличко та Ткаченко це ваш спільний результат кругової поруки, можете собою пишатися.

В Мнкульті заявили, що вичерпали усі важелі впливу на ситуацію, а в КМДА знесення наразі не коментують.

Знесення садиби Барбана: відео

Хто це зробив

Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво належить місту, що передало її ТОВ "Інформаційна група "агенство столичних повідомлень" в оренду. Останні під виглядом укріплення підпірної стінки зводять багатоповерхівку.

Активісти зазначають, що забудовник обіцяв, що не здійснюватиме роботи допоки не розберуться у документах, але будівлю таки знищили.

Місцеві жителі після одного з творчих вечорів на захист садиби / Фото спільноти "Врятуймо Обсерваторну 6"

Що це була за будівля

Садиба титулярного радника Олександра Барбана була унікальним зразком забудови другої половини 19–20 століть у центрі Києва – одноповерхової, вільно розміщеної та зі своїм невеличким садом. Особняк пропонували внести до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини й надати охоронний статус, але не встигли.

Цегла, яку заклали у 19 столітті при будівництві садиби Барбана / Фото спільноти "Врятуймо Обсерваторну 6"