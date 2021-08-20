В центре Киева уничтожили очередное историческое здание: видео с места происшествия

В Киеве на улице Обсерваторной, 6 было уничтожено очередное историческое здание – усадьбу Барбана 19 века снесли в 5 утра 20 августа. Накануне ее защищали общественные активисты. У застройщика не было разрешения на демонтаж.

К тому же люди, которые защищали усадьбу, утверждают, что существуют предписания Минкульта и Департамента культуры КГГА о запрете сноса здания. Полиция даже открыла уголовное производство за самоуправство и арестовала представителей застройщика.

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Усадьбу уничтожили ради многоэтажки

Впрочем, их быстро отпустили, а защищать здание от сноса правоохранители не стали. Общественный активист Олег Симороза, который был участником событий возле усадьбы Барбана, пишет в фейсбуке, что застройщик под прикрытием "титушок" привез строительную технику и в 5 утра снес здание.

Текст публикации Олега Симороза:

Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца 19 века. Господа Выговский, Кличко и Ткаченко – это ваш общий результат круговой поруки, можете собой гордиться.

В Мнкульте заявили, что исчерпали все рычаги влияния на ситуацию, а в КГГА снос пока не комментируют.

Снос усадьбы Барбана: видео

Кто это сделал

Земельный участок, на котором осуществляется строительство, принадлежит городу, который передало его ООО "Информационная группа "агентство столичных сообщений" в аренду. Последние под видом укрепления подпорной стенки возводят многоэтажку.

Активисты отмечают, что застройщик обещал, что не будет осуществлять работы пока не разберутся в документах, но здание все же уничтожили.



Местные жители после одного из творческих вечеров в защиту усадьбы / Фото сообщества "Спасем Обсерваторную 6"

Что это было за здание

Усадьба титулярного советника Александра Барбана была уникальным образцом застройки второй половины 19-20 веков в центре Киева – одноэтажной, свободно размещенной и со своим небольшим садом. Особняк предлагали внести в Перечень выявленных объектов культурного наследия и предоставить охранный статус, но не успели.



Кирпич, который заложили в 19 веке при строительстве усадьбы Барбана / Фото сообщества "Спасем Обсерваторную 6"